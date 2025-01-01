Edel & Starck
Folge 12: Das jüngste Gericht (Teil 1)
46 Min.
Martin und Hans-Georg sind seit einem Jahr verheiratet, wollen sich aber jetzt wieder scheiden lassen. Bei einem Gespräch in der Kanzlei eskaliert ein Streit, und beide gehen aufeinander los. Felix kann nicht eingreifen, denn er liegt bleich und kurzatmig hinter seinem Schreibtisch. Bei einem Langzeit-EKG stellt sich dann Verblüffendes heraus.
Edel & Starck
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
