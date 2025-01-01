Edel & Starck
Folge 10: Mit Haut und Haaren
45 Min.
Felix kann sich vor Terminen kaum retten, und sein neuester Fall - Hildegard Müh ließ ihren Rauhaardackel Jockel nach dessen Tod ausstopfen und ist nun mit dem Ergebnis mehr als unzufrieden - fordert ihn mehr als ihm lieb ist. Indes langweilt sich Sandra - bis der bekennende Nudist Patrick Fuchs, der wegen Exhibitionismus angeklagt wurde, in die Kanzlei marschiert.
Weitere Folgen in Staffel 4
Edel & Starck
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
0
