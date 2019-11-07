Edel & Starck
Folge 6: Schuld und Sühne
45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Sandras Mandant Dominik hat seine Lehrstelle bei dem Musiklabel U8 verloren, nachdem er den Geschäftsführer Torsten Schild während des Urinierens mit "Na, wie läuft's?" begrüßt hat.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Edel & Starck
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Seven.One Entertainment Group GmbH