Edel & Starck

Ehre und Anstand

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 7
Ehre und Anstand

Ehre und AnstandJetzt kostenlos streamen

Edel & Starck

Folge 7: Ehre und Anstand

45 Min.Ab 12

Sandra hat schlechte Laune: Erst verliert sie einen Prozess, anschließend hat sie einen Zwist mit Felix. Mitten in diesem Disput stößt sie mit Robert Baumann zusammen, einem Anwalt einer renommierten Kanzlei. Beide sind wie vom Blitz getroffen - klar, dass sich Sandras Laune urplötzlich wieder bessert.

