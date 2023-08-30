Zum Inhalt springenBarrierefrei
Edel & Starck

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 9vom 30.08.2023
Folge 9: Liebespoker

45 Min.Folge vom 30.08.2023

Zu Sandras aktuellem Fall - die allein erziehende Frau Uecker wird beschuldigt, in ihrem Imbiss vergiftete Frikadellen verkauft zu haben - fällt Felix nur eines ein: Frauen wollen offenbar an den Falschen geraten. Das kann Sandra natürlich so nicht auf sich sitzen lassen - und es lässt sie in eine ungewohnte Offensive gehen.

