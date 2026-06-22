Ein Engel auf Erden
Folge 10: Herzlos
45 Min.Folge vom 22.06.2026
Billie Harwood muss hart ums Überleben ihrer Viehranch kämpfen. Die Trockenheit und die wilden Mustangs machen es der Rancherwitwe nicht leicht. Aber auch in ihrer Familie gibt es Probleme: Ihr seniler Vater Gramps und ihr eigensinniger Sohn Richie lassen ihr keine ruhige Minute. Jonathan und Mark heuern auf Billies Ranch an, um ihr zu helfen. Als Gramps davonläuft, herrscht große Aufregung ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH