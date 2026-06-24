Weihnachtsmann in NötenJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 12: Weihnachtsmann in Nöten
47 Min.Folge vom 24.06.2026
Der Weihnachtsmann im Newman-Universal-Kaufhaus zeigt mehr Interesse für die wahren Wünsche der Kinder als für die verkaufsfördernden Absichten der Geschäftsleitung. Deshalb wird er gefeuert. Nun geht er gerichtlich gegen das Warenhaus vor: Er will verbieten lassen, dass sein Name "Santa Claus" werbewirksam eingesetzt wird. Jonathan und Mark werden in eine außergewöhnliche Verhandlung verwickelt ...
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH