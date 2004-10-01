Tödliche BetriebsfeierJetzt kostenlos streamen
Ein Fall für Zwei
Folge 11: Tödliche Betriebsfeier
Die Belegschaft der Privatklinik Prof. Kramer feiert in einem noblen Landgasthaus ausgelassen ihre alljährliche Betriebsfeier. Während sich viele Gäste auf der Tanzfläche vergnügen, kommt es am anderen Ende des Saals zwischen Dr. Christian Brandes und Dr. Andreas Pesch, die beide um die Gunst des Chefs und dessen vakanten Stellvertreterposten buhlen, zu einem heftigen Streit. Aggressiv droht Christian Brandes seinem Rivalen, wofür es Zeugen gibt, die sogar eingreifen müssen, um eine Schlägerei zu verhindern. Als Brandes wenige Zeit später auf dem Parkplatz von zwei Partygästen gesehen wird, wie er sich mit der Tatwaffe in der Hand über den erschlagenen Andreas Pesch beugt, ist der Arzt für die Kripo der Haupttatverdächtige. Verzweifelt bittet der Mediziner Dr.Lessing um Hilfe. Wie der Rechtsanwalt von Kommissar Droste erfährt, war das Opfer drogensüchtig und hat kurz vor seinem gewaltsamen Tod Kokain konsumiert. Führt die Spur zum Täter ins Drogenmilieu?
