Ein Fall für Zwei
Folge 4: Ticket ins Jenseits
Dr. Lessing hat einen neuen Weg entdeckt, von seinem anstrengenden Alltag als Strafverteidiger abzuschalten. Auf der Driving Range eines Frankfurter Golfclubs versucht er, kleine weiße Bälle mit einem Schläger und dem von seiner Golflehrerin Vanessa Siebel gelernten "Swing" zu treffen. Aber selbst in dieser Oase holt ihn sein Beruf ein, denn auch hier verkehren Menschen mit Konflikten, die zu Mord führen. Ausgerechnet die attraktive, nicht mehr ganz junge Alexandra Kirchner, die trotz des von ihr geerbten und geleiteten Modehauses in exklusiver City-Lage Zeit fand, dem eleganten Golfclub als Präsidentin vorzustehen, wird in ihrer Villa erschlagen. Als ihr Neffe Philip Steinacker unter dringendem Tatverdacht festgenommen wird, bittet er Markus Lessing um Verteidigung. Ihm hatte Alexandra die Führung ihres Geschäfts anvertraut, obwohl er bekannt war für seinen großzügigen Lifestyle. Ein rätselhafter hoher Fehlbetrag in den Büchern des Modehauses könnte einen tödlichen Streit zwischen ihm und Alexandra ausgelöst haben. Lessing hält Steinacker für viel zu clever, um so kopflos gehandelt zu haben, obwohl ihm immerhin eine Affäre mit seiner entschieden älteren Tante nachgesagt wird. Auch wenn sich Alexandras Mann Harald zur Tatzeit auf der Modemesse in Lissabon befand, um die neue Ware zu ordern, weckt er Lessings und Matulas Interesse.
