Ein Fall für Zwei
Folge 9: Gigolo
Der mysteriöse Mord an Christina von Hohenfeld in einem Grandhotel ist der Aufmacher der Tageszeitung, in die Dr. Lessing vertieft ist, als Stefanie Tanner in seiner Kanzlei auftaucht. Die attraktive Besitzerin des exklusiven Escortservice "Rosebud" fürchtet um den Ruf ihres Unternehmens. Sie bittet Rechtsanwalt Dr. Lessing, ihren Mitarbeiter zu verteidigen, dessen Situation alles andere als rosig ist: Er soll Christina getötet haben. Das Zimmermädchen Eva Monicova hat ihn aus der Suite kommen sehen, in der die Ermordete kurz darauf gefunden wurde. Immer wieder beteuert Ricardo Berger seine Unschuld. Er war am Tatort, weil er wie jede Woche dort mit seiner Geliebten verabredet war. Doch als er ins Zimmer kam, sei sie bereits tot gewesen. Er geriet in Panik und sei weggelaufen, weil er die Beziehung geheim halten wollte. Warum sollte er die Tat ausgerechnet in dem Hotel verüben, in dem er Stammgast ist? Ricardo arbeite zwar als Callboy. Doch Christina sei keine Kundin gewesen, sondern er habe sie aufrichtig geliebt. Dies sieht der Ehemann des Opfers ganz anders. Nach Aussage des wohlhabenden Weingutbesitzers habe ihm seine Frau den Seitensprung gestanden.
