Ein Fall für Zwei
Folge 11: Alles außer Liebe
Eigentlich ist Matulas Routinejob, die verschwundene Koreanerin Maria Hausel für ihren Ehemann ausfindig zu machen, erledigt. Umso überraschter ist Matula, als er in der Nacht einen Anruf von seinem ehemaligen Auftraggeber Sebastian Hausel erhält. Angeblich hat er seine Frau Maria tot in ihrer neuen Wohnung gefunden. Weil er am Tatort von Charlotte Böttger, der Ehefrau des Hausverwalters, gesehen wurde, wird nach ihm als Mörder gefahndet. Dank Matula wird Dr. Lessing zu Rate gezogen, der Sebastian dazu bringt, zur Polizei zu gehen und sich zu stellen. Die erdrückende Beweislage führt jedoch sofort zum Haftbefehl. Im Zuge der juristischen Auseinandersetzungen kommen Sebastians Vorstrafen wegen Körperverletzung ans Licht, die Lessings Vertrauen in seinen Mandanten schwächen. Auch Matula hat mittlerweile Zweifel. Hat er vielleicht durch seinen Auftrag Marias Mörder zu ihr geführt? Entlastendes findet der Detektiv nicht einmal bei Sebastians Eltern, die verschiedene Ansichten über ihren Sohn haben. Während Sebastians Mutter Astrid von seiner Unschuld überzeugt ist, traut Peter Hausel seinem Sohn die Tat durchaus zu. Als Matula hinter die geheimen Geschäfte zwischen Peter und Hausverwalter Thomas Böttger kommt und entdeckt, dass Maria einen heimlichen Geliebten hatte, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung. Als dann auch noch entlastende Indizien auftauchen, die Sebastians Unschuld beweisen, scheint der Fall gelöst. Doch dann erhält Dr. Lessing die Nachricht, dass Sebastian den Mord gestehen möchte.
