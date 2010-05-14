Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unter Druck

KultKrimiStaffel 19Folge 3vom 14.05.2010
58 Min.Folge vom 14.05.2010Ab 12

Während der Feierlichkeiten zum Jahrestag des Frankfurter Flughafens am Rebstock wird der gut aussehende Cargo-Pilot Kröger erstochen aufgefunden. Unter Tatverdacht steht Zolloberamtsrat Wolfgang Tieck, der mit der Tatwaffe in der Hand bei der Leiche aufgegriffen wird. Er beteuert gegenüber Dr. Lessing vehement seine Unschuld, sogar dann noch, als herauskommt, dass der getötete Pilot mit Tiecks Ehefrau Caroline (Julia Jäger) eine Affäre hatte. Ein junges Zimmermädchen soll als Zeugin der Anklage auftreten und für den Staatsanwalt die Affäre bezeugen. Dr. Lessing glaubt von Anfang an nicht an einen Mord aus Eifersucht, zumal sich plötzlich Malte Wirtz, ein Entlastungszeuge, bei ihm meldet. Matulas Recherchen bringen jedoch rechtzeitig eine völlig neue Sachlage zum Vorschein. Malte Wirtz ist kein unbeschriebenes Blatt und darf auf keinen Fall eine Aussage machen. Als dann auch noch die Zeugin der Anklage ermordet aufgefunden wird, wird Lessing und Matula klar, dass dunkle Hintermänner den Zolloberamtsrat Tieck schnell aus dem Gefängnis freipressen möchten.

KultKrimi
