Ein Fall für Zwei
Folge 14: Schicksal
Markus Lessing, Friederike Herfort und Stefan Freiberg waren als Studenten ein unzertrennliches Trio. Während Lessing auf einem Kongress in Kanada ist, kommt es nach vielen Jahren in der Spielhalle von Friederikes Ehemann Max zu einem zufälligen Wiedersehen zwischen Stefan und Friederike. Beide werden Zeugen eines Überfalls, bei dem Friederikes siebzehnjährige Tochter Bea erschossen wird. Friederike will den Todesschützen erkannt haben: Georg Sattler, der mit seinem Bruder Tim eine Gärtnerei betreibt und sich um den Garten der Herforts kümmert. Doch die Brüder geben sich gegenseitig ein Alibi und müssen auf freien Fuß gesetzt werden. Als Tim anderntags seinen Bruder erstochen auffindet und er Friederike am Tatort sieht, gerät sie unter Verdacht: Wollte sie den Tod ihrer Tochter rächen? Da Lessing immer noch in Kanada festsitzt, erklärt sich Stefan bereit, den Fall zu übernehmen, und zieht vorübergehend in dessen Büro ein. Natürlich kann er auch auf Matulas Hilfe zählen. Bei seinen Recherchen im Umfeld der Sattler-Brüder stößt er auf Chris Kubelka, einen vorbestraften Elektronikspezialisten, der die Sattler-Brüder allem Anschein nach bei dem Überfall auf die Spielhalle mit seinem Know-How unterstützt hat.
