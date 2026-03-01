Ein Hof zum Verlieben
Folge 11: Erzfeinde
23 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 6
Laura glaubt, dass der Verkauf des Hofs an Oliver eine gute Lösung für alle ist. Doch Maja merkt, wie sehr Georg unter dieser Vorstellung leidet. Als Oliver glaubt, dass Tim Ludwig benutzt, um ihm eins auszuwischen, stellt er Tim zur Rede - und ihr schwelender Streit flammt erneut auf. Susi berät Holtmann beim Erstellen von Content für seinen Social-Media-Kanal. Doch Holtmann fehlt dafür jedes Talent - anders als Leonard.
Alle Staffeln im Überblick
Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn