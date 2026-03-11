Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Hof zum Verlieben

Zweifel

SAT.1Staffel 1Folge 16vom 11.03.2026
Zweifel

ZweifelJetzt kostenlos streamen

Ein Hof zum Verlieben

Folge 16: Zweifel

23 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 6

Laura erfährt aus den Briefen von Davids Vater, dass er sich mit David versöhnen wollte. Doch er hat die Briefe nie abgeschickt. Aufgewühlt trifft sie auf den potentiellen Käufer. Wird sie den Albershof verkaufen? Nach dem heftigen Streit mit Regina sieht Georg sich Hennis Fragen ausgesetzt. Holtmann und Susi sind überzeugt, die Bürgermeisterin des Nachbarortes steckt hinter der Hetzkampagne. Gemeinsam mit Leonard suchen sie eine Schwachstelle - werden sie die finden?

