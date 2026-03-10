Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Hof zum Verlieben

Alternativen

SAT.1Staffel 1Folge 14vom 10.03.2026
Alternativen

AlternativenJetzt kostenlos streamen

Ein Hof zum Verlieben

Folge 14: Alternativen

23 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 6

Laura trifft Oliver für einen entspannten Abend, bis sie ihm ihre weiteren Pläne mitteilt: Sie sucht nach weiteren Käufern. Maja schiebt die Beschäftigung mit der möglichen Schwangerschaft von sich und sucht Ablenkung. Dabei findet sie unverhoffte Unterstützung: Ludwig. Susi möchte Tim helfen, die Erinnerung an seine geplatzte Verlobung zu überwinden und fasst mit Anna gemeinsam einen Plan dafür.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Hof zum Verlieben
SAT.1
Ein Hof zum Verlieben

Ein Hof zum Verlieben

Alle 1 Staffeln und Folgen