Ein Hof zum Verlieben
Folge 19: Alles wird anders
23 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 6
Maja stellt sich der Tatsache, dass sie schwanger ist und muss Henni einweihen. Wann sagt sie es Laura? Georg will Laura den Apfelhof weiter schmackhaft machen und bindet sie in eine kleine Touristen-Führung ein. Kann Laura den Hof anders sehen als eine bloße Erbangelegenheit? Anna lädt spontan Pia ein, als sie Ludwig und Moritz bei der Arbeit besucht. Moritz aber durchschaut, dass Annas kleine Geste tiefere Absichten birgt.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn