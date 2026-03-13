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Ein Hof zum Verlieben

Kein Entkommen

SAT.1Staffel 1Folge 20vom 13.03.2026
Kein Entkommen

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 20: Kein Entkommen

23 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 6

Tim bemerkt, dass die Verkaufsangelegenheit des Albershofes Laura zunehmend belasten. Als er Oliver und Laura bei einem Verkaufsgespräch sieht, trifft Tim eine impulsive Entscheidung. Maja sucht Ablenkung bei Ludwig. Doch wie weit kann sie vor ihren Gedanken an die Schwangerschaft fliehen? Leonard wirft seiner Mutter genervt an den Kopf, dass sie sich in letzter Zeit zu sehr auf Ludwig fokussiert hat. Anna muss schlucken: Hat sie ihren Zweitgeborenen vernachlässigt?

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