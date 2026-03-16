Ein Hof zum Verlieben
Folge 21: Geständnisse
23 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 6
Während Maja erkennt, mit Laura über ihre Schwangerschaft reden zu müssen, kann Georg es nicht länger ertragen, Laura zu belügen. Nach der peinlichen Begegnung mit Oliver will Tim jede weitere Begegnung vermeiden - aber seine Hilfsbereitschaft erschwert ihm dies sehr. Susi blickt vorfreudig ihrem ersten echten Date mit Sören entgegen - will sich aber gleichzeitig für den Fall wappnen, dass es scheitert.
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Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn