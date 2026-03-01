Ein Hof zum Verlieben
Folge 24: Das Geständnis
23 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 6
Laura hat den Entschluss gefasst, den Hof zu verkaufen und den Bodensee zu verlassen. Georgs Beichte trifft sie unvorbereitet. Regina triumphiert: Laura will ihr den Hof verkaufen. Hat sie sich zu früh gefreut? Susi greift Leonard bei einem Schulprojekt unter die Arme. Doch er ist nicht der Einzige, der ihre Hilfe braucht ...
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
