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Ein Hof zum Verlieben

Neuanfang

SAT.1Staffel 1Folge 25vom 18.03.2026
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Ein Hof zum Verlieben

Folge 25: Neuanfang

23 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 6

Nachdem Laura den Vertrag im Kamin verbrannt hat, erkennt sie, dass sie auf dem Hof bleiben möchte. Wie werden sich Henni und Maja entscheiden? Tim möchte mit Moritz zusammen ihre alte Rockband reaktivieren. Doch versteckt sich dahinter noch ein anderes Gefühl?

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