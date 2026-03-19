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Ein Hof zum Verlieben

Rezept für die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 27vom 19.03.2026
Rezept für die Liebe

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 27: Rezept für die Liebe

23 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 6

Laura kümmert sich um Maja, deren Leben durch die Schwangerschaft völlig aus den Fugen geraten ist. Tim und Moritz suchen einen geeigneten Probenraum. Dabei wundert sich Moritz, was Tim antreibt - ist es Laura? Regina will die Stimmung gegen Zugezogene aufheizen. Als sie über Anna von Lauras erstem Anwaltsfall erfährt, versucht sie sogar Holtmann gegen Laura anzustacheln.

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