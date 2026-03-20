Ein Hof zum Verlieben
Folge 30: Das Sponsorenrudern
24 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 6
Laura spürt, dass sie die Bewohner Seelingens und ihre Beziehungen nicht richtig einschätzen kann. Besonders über Oliver bekommt sie widersprüchliche Informationen. Maja fühlt sich zu Ludwig hingezogen. Doch versucht sie ihre Gefühle wegzudrücken und geht ihm aus dem Weg. Dabei trifft sie auf Anna, die die Begegnung stark aufwühlt. Henni will sich in Nachsicht üben und Georg mit ihrem Gestaltungsdrang nicht überfordern. Doch unerwartet ist es Georg, der Neues im Sinn hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn