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Ein Hof zum Verlieben

Das Sponsorenrudern

SAT.1Staffel 1Folge 30vom 20.03.2026
Das Sponsorenrudern

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 30: Das Sponsorenrudern

24 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 6

Laura spürt, dass sie die Bewohner Seelingens und ihre Beziehungen nicht richtig einschätzen kann. Besonders über Oliver bekommt sie widersprüchliche Informationen. Maja fühlt sich zu Ludwig hingezogen. Doch versucht sie ihre Gefühle wegzudrücken und geht ihm aus dem Weg. Dabei trifft sie auf Anna, die die Begegnung stark aufwühlt. Henni will sich in Nachsicht üben und Georg mit ihrem Gestaltungsdrang nicht überfordern. Doch unerwartet ist es Georg, der Neues im Sinn hat.

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