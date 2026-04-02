Kleine Fehler, große FolgenJetzt kostenlos streamen
Ein Hof zum Verlieben
Folge 47: Kleine Fehler, große Folgen
23 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 6
Anna ist erleichtert, dass dem Mann, den sie angefahren hat, nichts Schlimmes passiert ist. Doch er behauptet, große Schmerzen zu haben und droht mit einer Klage. Maja will sich auf das Jura-Studium vorbereiten, aber sie lässt sich zum Badespaß mit Ludwig hinreißen. Der hat eine Überraschung für sie. Henni und Georg stürzen sich in ihr gemeinsames Herzensprojekt und erwarten vorfreudig ihre Marmeladen-Lieferung, während Regina ihr Vorhaben durchkreuzen will.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn