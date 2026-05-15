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Ein Hof zum Verlieben

Die Ruhe vor dem Sturm

SAT.1Staffel 1Folge 101vom 15.05.2026
Die Ruhe vor dem Sturm

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 101: Die Ruhe vor dem Sturm

23 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 6

Maja hat eine Gehirnerschütterung davongetragen und Laura spendet ihrer Tochter Trost. Doch als der arglose Ludwig auftaucht, reagiert Maja überfordert und harsch. Während sich Tim und Anna um Moritz sorgen und weiter nach ihm suchen, vergräbt sich dieser in seinem Schmerz. Georg erweist sich als Fels in der Brandung für die angespannte Henni.

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