Ein Hof zum Verlieben
Folge 108: Engel oder Teufel
23 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 6
Laura macht sich Gedanken, wie sie ihrer Mandantin helfen kann. Doch dann kommt ein bisher unbekanntes Detail ans Licht, das ihr einen neuen Ansatz liefert. Regina nutzt ihre besondere Beziehung zu Anna aus, um ihren Rachefeldzug gegen Laura zu beginnen. Henni überrumpelt Georg, als sie einen Lieferservice ins Leben rufen will. Doch dieser reagiert ungewöhnlich sanft auf ihre Idee.
Alle Staffeln im Überblick
Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn