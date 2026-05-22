Ein Hof zum Verlieben
Folge 111: Die Intrige
24 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 6
Laura ist irritiert, als Ludwig vehement seinen Erbanteil fordert. Georg bringt sie schließlich auf die richtige Spur. Leonard kann seine Gefühle nicht händeln und betäubt seinen Kummer im Alkohol. Ludger macht sich Sorgen, dass ihm seine Seelenverwandte das irrtümlich verschickte Hundefoto übelnimmt. Doch sie bietet ihm sogar ein Date an, was ihn euphorisch stimmt. Wird er nun herausfinden, wer sie ist?
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Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn