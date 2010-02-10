Ein Leben für die Schönheit - Staffel 1 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Ein Leben für die Schönheit
Folge 1: Ein Leben für die Schönheit - Staffel 1 Folge 1
48 Min.Folge vom 10.02.2010Ab 12
In der ersten Folge taucht Lugners Exfreundin „Bambi“ bei Dr. Worseg auf, um sich einer Brustkorrektur zu unterziehen.
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Leben für die Schönheit
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 2-3, Season 5-6: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 2-4, Season 8: Mabon Film GmbH & © Season 1, Season 7: ProSiebenSat.1 PULS 4