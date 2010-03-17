Ein Leben für die Schönheit - Staffel 1 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Dr. Jörg Knabl sieht sich nicht nur als Schönheitschirurg, sondern auch als Künstler, der Menschen nach seinem Willen formen kann. So lebt er auch ein recht eigenwilliges Hobby aus. In einem angemieteten Saal, malt er mit dem Körper einer nackten Frau eine Bilderserie. Seine Ehefrau, die der Aktion beiwohnt, bewundert ihren Mann für seine Fantasie und hegt nicht die geringste Eifersucht. Dr. Artur Worseg hat endgültig genug von Grinzing und hat sich eine Penthouse Wohnung in Kaisermühlen gekauft. Dr. Romed Meirer kämpft mit einer schwierigen Nasen OP. Und Dr. Dagmar Millesi zeigt bei einem Facelifting ihr ganzes chirurgisches Können.
