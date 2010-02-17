Ein Leben für die Schönheit - Staffel 1 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Ein Leben für die Schönheit
Folge 2: Ein Leben für die Schönheit - Staffel 1 Folge 2
Die 43-jährige Sabine hat in dieser Folge ihren Operationstermin für die ersehnte Bauchdeckenstraffung. Sie möchte sich endlich wieder in der Öffentlichkeit zeigen können und auch im Bikini ins Bad gehen. Doch je näher der Termin rückt umso panischer wird sie. Verlässt sie der Mut, oder kann ihr Dr. Millesi ihre Ängste nehmen? Ein ausführliches Gespräch soll helfen. Bei Dr. Knabl herrscht Hochbetrieb, ein Patient gibt dem nächsten die Klinke in die Hand. Der Schlagerstar Tony Wegas lässt sich in diese Folge die Achseln mit Botox behandeln, damit er nicht mehr schwitzt. Auch eine ehemalige Pornodarstellerin hat sich zu einem Kontrolltermin für ihre überaus üppige Oberweite angemeldet. Bei Dr. Worseg ist Nina Bruckner zur Nachkontrolle angesagt. Sie hat sich in der letzten Folge einem chirurgischen Eingriff unterzogen und schaut heute nochmals bei Dr. Worseg vorbei. Dieser hat indes eigentlich andere Probleme, denn nachdem seine Beziehung zu Isabella Meus gescheitert ist, kümmert er sich in seiner kargen Freizeit um seinen Sohn. Doch heute muss er auch seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen nachkommen. Bei einer Weinverkostung ist also sein 5-jähriger Sohn dabei.
