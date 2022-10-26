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Ein Leben für die Schönheit

Episode 5

ATVStaffel 2Folge 5vom 26.10.2022
Episode 5

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Ein Leben für die Schönheit

Folge 5: Episode 5

49 Min.Folge vom 26.10.2022Ab 12

Nicht jeder ist für die Arbeit im Operationssaal geeignet. Diese Erfahrung muss auch die ehemalige Miss Austria Valentina Schlager machen. Da sie eine Karriere in der Medizin anstrebt, schaut sie Dr. Knabl heute über die Schulter. Als dieser allerdings einen Schnitt ansetzt, lässt Valentinas Kreislauf sie im Stich.

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