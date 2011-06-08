Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Leben für die Schönheit

Episode 8

ATVStaffel 2Folge 8vom 08.06.2011
Folge 8: Episode 8

50 Min.Folge vom 08.06.2011Ab 12

Nicht immer kommen die Patienten von selbst zu unseren Schönheitschirurgen. Manchmal müssen sie sich zu einem Eingriff regelrecht überreden lassen. So wie die Mutter von Christina Lugner, die erst auf Anraten ihrer Tochter den Schritt zu Dr. Artur Worseg wagt. Dr. Jörg Knabl und seine Frau laden währenddessen in ihr Anwesen zu einer ausladenden Kostümparty.

