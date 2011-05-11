Ein Leben für die Schönheit
Folge 6: Episode 6
49 Min.Folge vom 11.05.2011Ab 12
Zum Ausgleich vom stressigen Alltag als Schönheitschirurg geht Dr. Artur Worseg in seiner wenigen Freizeit zum Boxen. Heute steigt er zu einem wesentlich jüngeren Konkurrenten in den Ring. Dabei kommt er buchstäblich mit einem blauen Auge davon. Derweil strafft Dr. Dagmar Millesi die Augenlider einer 44-jährigen Flugbegleiterin.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Leben für die Schönheit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Mabon Film GmbH, Bildrechte: ATV