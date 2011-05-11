Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zum Ausgleich vom stressigen Alltag als Schönheitschirurg geht Dr. Artur Worseg in seiner wenigen Freizeit zum Boxen. Heute steigt er zu einem wesentlich jüngeren Konkurrenten in den Ring. Dabei kommt er buchstäblich mit einem blauen Auge davon. Derweil strafft Dr. Dagmar Millesi die Augenlider einer 44-jährigen Flugbegleiterin.

