Ein perfekter Mord
Folge vom 03.06.2016: Familiäre Wirrungen
44 Min.Folge vom 03.06.2016Ab 12
Als Marilyn Kananen eines Tages nicht bei der Arbeit erscheint, gibt ihre Tochter Cheryl sofort eine Vermisstenanzeige auf. Cheryl befürchtet, dass ihre Mutter von ihrem eigenen Vater Richard Kananen gekidnappt worden ist. Richard hatte seine Frau und Kinder nämlich jahrelang terrorisiert, bevor er schließlich - vor nunmehr 15 Jahren - von der Bildfläche verschwand. Die eingeschalteten Kriminalbeamten nehmen die Sache sehr ernst, doch als sie mit den Ermittlungen beginnen, tun sich Abgründe auf: Plötzlich spricht vieles dafür, dass Marilyn nicht das unschuldige Opfer ist, sondern selbst einiges auf dem Kerbholz hat.
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.