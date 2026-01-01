Eine schrecklich schwere Familie
Naomi Anderson, Chitoka Light und Drew Stewart aus Atlanta, Georgia, sind Cousin und Cousinen und bringen zusammen über 800 Kilo auf die Waage. Da sie es nicht schaffen, ihre extreme Fettsucht durch Ernährungsumstellung oder Sport in den Griff zu bekommen, und ihr Übergewicht inzwischen lebensgefährlich ist, ziehen sie eine Magenverkleinerung oder Magenbypass-OP in Erwägung. Doch diese Operationen müssen sehr gut vorbereitet sein und können auch große Risiken mit sich bringen. Mit Hilfe von bariatrischen Chirurgen und anderen medizinischen Experten des Gwinnett Medical Center in Atlanta wollen sie ihrer Esssucht und Fettleibigkeit Herr werden und endlich ein gesünderes und unabhängiges Leben führen. Diese Doku-Serie begleitet die außergewöhnliche, höchst amüsante Familie auf ihrem harten Weg zum Wunschgewicht.