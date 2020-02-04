Erste Schritte in ein neues LebenJetzt kostenlos streamen
Mit 321 Kilo ist Casey der Fettleibigste der ganzen King-Familie. Im Alter von 34 Jahren lebt er immer noch bei seinem Vater, ist arbeitslos und verbringt den Tag mit Essen und Videospielen. - Sein Weg, der Realität zu entkommen. Casey war schon immer dick und brachte nach der High-School 130 Kilo auf die Waage. Da er in den Restaurants, in denen er jobbte, gratis essen durfte, waren es dann 230 Kilo. Daraufhin kündigte er seine Arbeit, die ihn zu sehr anstrengte und wurde von seiner Mutter rausgeschmissen. Inzwischen kann sich Casey kaum noch bewegen und weiß, dass ihn das Essen bald umbringen wird.
