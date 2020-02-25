Eine schrecklich schwere Familie
Folge vom 25.02.2020: Das Ende des Lebens
43 Min.Folge vom 25.02.2020Ab 12
Casey ist nervös, denn heute entscheidet sich, ob er für die Operation zugelassen wird, oder ob all seine Hoffnungen zerstört werden. Sein letzter Termin war vor zehn Wochen; damals brachte er 318 Kilo auf die Waage. Bis heute sollte er 23 Kilo abnehmen, doch Casey befürchtet, dass er das Ziel nicht annähernd geschafft hat. Er ist extra zu seiner Mom gezogen, hat strenge Diät gehalten, bis zum Umfallen trainiert - und die Mühe hat sich gelohnt: Mit 286 Kilo steht der Schlauchmagen-OP nichts im Weg. Cousine Amy bereitet sich inzwischen auf das sportliche Highlight ihres Lebens vor: ein Hindernislauf.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.