Eine schrecklich schwere Familie
Folge vom 11.02.2020: Klärende Gespräche
45 Min.Folge vom 11.02.2020Ab 12
Die ganze Familie King will gemeinsam abnehmen, doch vor allem Amanda braucht eine Operation, weil sie unter Gebärmutterkrebs leidet. Amandas Verwandte machen sich große Sorgen, denn die OP ist sehr riskant. Je mehr Kilos man auf die Waage bringt, desto höher ist das Risiko, nicht mehr aufzuwachen, Narkosen können lebensgefährlich sein. Aber Amandas Adipositas-OP verläuft gut. Wie Chirurg Dr. Charles Procter erklärt, hat sie jedoch noch einen sehr langen Weg vor sich, der ihre Willensstärke hart auf die Probe stellen wird. Ihr Lebensstil und ihre Ernährung müssen drastisch geändert werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.