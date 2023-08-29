Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine Villa zum Verlieben

Traumhaus in Overland Park

HGTVFolge vom 29.08.2023
Traumhaus in Overland Park

Traumhaus in Overland ParkJetzt kostenlos streamen

Eine Villa zum Verlieben

Folge vom 29.08.2023: Traumhaus in Overland Park

44 Min.Folge vom 29.08.2023

Ein junges Paar kaufte vor ein paar Jahren ein günstiges, renovierungsbedürftiges Haus in Overland Park, plant jetzt aber einen größeren Umbau und wünscht sich dabei die professionelle Unterstützung von Tamara. Die kleine Villa im Landhausstil soll sich mehr nach einem frischen Zuhause anfühlen, weshalb sich die Designexpertin auf ein helles Design mit verspielten Akzenten konzentriert und dem Haus auch einen neuen Garten verleiht.

Alle verfügbaren Folgen