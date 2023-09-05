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Eine Villa zum Verlieben

Lebensabend im Märchenhaus

HGTVFolge vom 05.09.2023
Lebensabend im Märchenhaus

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Eine Villa zum Verlieben

Folge vom 05.09.2023: Lebensabend im Märchenhaus

44 Min.Folge vom 05.09.2023

Inmitten des historischen Stadtteil Sunset Hills von Kansas City haben Tamaras neue Kund:innen ein Haus zum Schnäppchenpreis ergattert. Das zweistöckige Anwesen im Tudor-Stil stammt aus dem Jahr 1955, fünf Schlafzimmer und fünf Bäder verteilen sich ...

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