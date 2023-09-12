Mid-Century wie in Palm-SpringsJetzt kostenlos streamen
Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 12.09.2023: Mid-Century wie in Palm-Springs
44 Min.Folge vom 12.09.2023
Ein Vater wendet sich an Tamara, um für sich und seine drei Töchter ein zweites Zuhause bzw. ein Traumhaus zu gestalten, das einem Märchenschloss gleicht. Vor kurzer Zeit kaufte er das 465 m² große Anwesen mit fünf Schlafzimmern und fünf Bädern zu ...
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4, Season 6: Warner Bros. Discovery, Inc.