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Eiskalt - Interview mit einer Mörderin

Erin Caffey

CrimifyStaffel 1Folge 1vom 01.08.2026
Erin Caffey

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Eiskalt - Interview mit einer Mörderin

Folge 1: Erin Caffey

47 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

Im Hochsicherheitstrakt des texanischen Staatsgefängnisses muss Erin Caffey eine fast lebenslange Haftstrafe wegen des Mordes an ihrer Familie verbüßen. Einziger Überlebender der grausamen Tat ist ihr Vater Terry, der Erin vergeben hat und sie regelmäßig besucht. Piers Morgan Trifft Erin und Terry und versucht zu verstehen, weshalb die damals 16-jährige Erin zusammen mit ihrem Freund beinahe ihre ganze Familie auslöschte.

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