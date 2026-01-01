Eiskalt - Interview mit einer Mörderin
1 StaffelAb 16
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Eiskalt - Interview mit einer Mörderin
Der britische Journalist Piers Morgan besucht verurteilte Straftäterinnen die in Hochsicherheitsgefängnissen in Texas und Florida einsitzen um diese zu interviewen. Morgan will mehr über die Geschichten und Motive erfahren, welche die Frauen dazu brachten, ihre grauenhaften Taten auszuführen. Hierzu spricht der Moderator auch mit den Menschen, die direkt von den Taten der Frauen betroffen waren.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Hat Trick International