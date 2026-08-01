Amanda Lewis und Rhonda GloverJetzt kostenlos streamen
Eiskalt - Interview mit einer Mörderin
Folge 2: Amanda Lewis und Rhonda Glover
47 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Piers Morgan trifft zwei völlig verschiedene Frauen: Amanda Lewis soll ihre Tochter Adrianna im Pool ertränkt haben – das sagte ihr Sohn bei der Polizei und vor Gericht aus und bringt sie damit lebenslang ins Gefängnis. Amanda sagt bis heute, dass Adriannas Tod ein tragischer Unfall war. Auch Rhonda Glover will sich des Mordes an ihrem Lebensgefährten Jimmy nicht schuldig bekennen. Sie sagt, sie habe ihn in Notwehr erschossen. Doch die Spuren sprechen eine andere Sprache.
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Eiskalt - Interview mit einer Mörderin
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Hat Trick International