Elementary

Reichenbach fällt

sixxStaffel 7Folge 12
Reichenbach fällt

Folge 12: Reichenbach fällt

42 Min.Ab 12

Sherlock sieht keine Möglichkeit mehr, Odin etwas nachzuweisen. Für ihn gibt es deshalb nur noch einen Ausweg: Er lockt Odin auf eine Brücke und wartet dort mit gezückter Waffe auf ihn ... Kann er so endlich für Gerechtigkeit sorgen?

