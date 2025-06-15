Elementary
Folge 13: Ihre Abschiedsvorstellung
42 Min.Ab 12
Als Joan stellvertretend für Sherlock ein Paket aus dem Nachlass der angeblich verstorbenen Jamie Moriarty annehmen soll und ihr die Angelegenheit merkwürdig vorkommt, bittet sie Sherlock, aus seinem Versteck zu kommen und sich der Sache anzunehmen. Schließlich ist Jamie seine Ex. Sherlock ist sich jedoch sicher, dass Moriarty lebt. Dann wird der Anwalt, der Joan das Päckchen gebracht hat, ermordet - offenbar von Moriartys Leuten ...
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
