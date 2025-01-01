Staffel 1Folge 1
Emily Erdbeer
Folge 1: Willkommen im Erdbeerland
23 Min.
Emily Erdbeer plant eine Party für den ersten Geburtstag ihrer Schwester Apfelbäckchen. Um den besten Saft und die leckersten Kekse zu beschaffen, begibt sie sich auf eine abenteuerliche Reise und lernt dabei Orangella Obstblüte, Kiara Kuchen und Larissa Lebkuchen kennen.
Emily Erdbeer
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX