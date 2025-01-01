Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 1
Folge 1: Willkommen im Erdbeerland

23 Min.

Emily Erdbeer plant eine Party für den ersten Geburtstag ihrer Schwester Apfelbäckchen. Um den besten Saft und die leckersten Kekse zu beschaffen, begibt sie sich auf eine abenteuerliche Reise und lernt dabei Orangella Obstblüte, Kiara Kuchen und Larissa Lebkuchen kennen.

