Staffel 1Folge 4
Der Frühling ist weg (2)Jetzt kostenlos streamen
Emily Erdbeer
Folge 4: Der Frühling ist weg (2)
24 Min.
Emily Erdbeer und ihre beiden Freundinnen, Orangella Obstblüte und Larissa Lebkuchen machen sich auf, um den Frühling zu suchen. Der Frühling ist ein junges Mädchen, das herumtollen will, statt seine Arbeit zu machen. Aber Emily kann sie davon überzeugen, dass alle ihre Hilfe brauchen und zeigt der Frühlingsfee, dass es eine Menge Spaß machen kann zusammenzuarbeiten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Emily Erdbeer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX