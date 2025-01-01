Staffel 1Folge 8
Beerige Weihnachten (2)Jetzt kostenlos streamen
Emily Erdbeer
Folge 8: Beerige Weihnachten (2)
24 Min.
Die Reise durchs Geschenkeland führt Emily und Honigkuchen in den Norden zum Weihnachtsmann. Überglücklich über diese Begegnung macht sich Emily auf den Rückweg. Sogar ein Geschenk für Wilbur Waldbeer hat sie gefunden. Doch dann gibt es eine nasse Überraschung und nur der Weihnachtsmann kann noch helfen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Emily Erdbeer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Feiertag, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX