Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Die Hurrikan-Küste

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 6vom 23.11.2025
Die Hurrikan-Küste

Die Hurrikan-KüsteJetzt kostenlos streamen

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Folge 6: Die Hurrikan-Küste

44 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Seit Jahrhunderten richten Hurrikans an den Küsten Nordamerikas immensen Schaden an. Experten analysieren die Wracks und Überbleibsel von zurückliegenden Naturkatastrophen und welche Auswirkungen sie in Zukunft auf die Einwohner haben werden.

